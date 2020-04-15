2020/04/15 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الأربعاء (15 نيسان 2020) أن نسبة تخفيض النفط البالغة 22.8% ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير النفط يوضح بشأن نسبة التخفيض المتفق عليها في ’’أوبك+’’ ويحدد موعد البدء به) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير النفط يوضح بشأن نسبة التخفيض المتفق عليها في ’’أوبك+’’ ويحدد موعد البدء به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).