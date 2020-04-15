مصطفى الكاظمي : الكابينة حكومية جاهزة وراعىيت فيها النزاهة والكفاءة

2020/04/15 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أن حكومته جاهزة وأنه راعى في اختيار الوزراء النزاهة والكفاءة، مضيفاً أن مهمته الأساسية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية.ورد الكاظمي في لقاء محدود مع كتاب وإعلاميين عراقيين ، على أن “مهمته هي إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، وذلك في رده على سؤال حول طبيعة الموقف من […]

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