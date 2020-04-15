شاهد : أمل الشهراني تبكي بسبب التنمر

2020/04/15 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثار مقطع فيديو للناشطة السعودية أمل الشهراني موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بكائها نتيجة ما قالت إنه تنمر متزايد ضدها.وبثت ”الشهراني“ مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”إنستغرام“ ذكرت فيه أنها تعرضت للأذى في حياتها، و“ليس لديها عائلة ولا أب ولا أم سوى أولادها“.وقالت:“تأذيت في حياتي أكثر من الذي […]

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