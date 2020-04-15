صحة الرصافة تعلن شفاء 6 حالات جديدة من فيروس كورونا

2020/04/15 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن اكتساب 6 حالات جديدة الشفاء من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 97 حالة شفاء.وقال الساعدي ان “صحة الرصافة سجلت 6 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا بعد بعلاج دام عدة ايام وجهود كبيرة بذلت ومتابع دورية وعناية خاصة لبعض الحالات التي […]

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