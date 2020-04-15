شفاء 6 حالات مصابة بـ”كورونا” في السليمانية

2020/04/15 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة قضاء جمجمال في السليمانية، الأربعاء، تسجيل ست حالات شفاء في القضاء.وذكرت الدائرة في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “6 حالات مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية”.وأضافت: “بذلك يكون المجموع الكلي لحالات الشفاء في اقليم كردستان 204 حالة شفاء تام”

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