امانة بغداد تستأنف العمل بإنشاء معبر شمال العاصمة

2020/04/15 | 10:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت امانة بغداد، استئناف العمل بإنشاء معبر شمال العاصمة بغداد.وذكرت الأمانة في بيان تلقته المستقلة، أن “ملاكات الأمانة في قسم بوب الشام البلدي باشرت باعمال انشاء معبر يربط منطقتي الثعالبة القديمة بالجديدة ويتصل بشارع حمورابي الرئيسي”.وأضافت أن “المعبر سيكون بعرض 12 متراً وسيخدم أكثر من 6000 قطعة ارض سكنية من حيث دخول […]

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