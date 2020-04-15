2020/04/15 | 10:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، انطلاق رحلة استثنائية الى دلهي لإعادة العراقيين العالقين في الهند.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الرحلة الجوية الاولى المرقمة AI1443 انطلقت من مطار بغداد الدولي متوجهة الى دلهي ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في الهند بعد اكمال كافة إجراءات العقيم والتعفير".

واشارت ان "الرحلة الجوية الثانية المرقمة AI445 ولنفس القطاع (بغداد- دلهي -بغداد) ستنطلق في تمام الساعة 1:30 ظهراً ولنفس الغرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق رحلة استثنائية الى دلهي لإعادة العراقيين العالقين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق رحلة استثنائية الى دلهي لإعادة العراقيين العالقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).