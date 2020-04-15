الحوار_المتمدن #فاطمة_ناعوت - فاطمة ناعوت - مِنَصَّةُ الأخلاق … في درس كورونا

2020/04/15 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت فتِّشْ في جيبك.



هل تجدُ خِنجرًا سوف تنحرُ به أخاك؟ أمْ وردةً تنوي إهداءها لأخيك في الإنسانية الذي قد لا تعرفه؟ ثمّ حدِّد موقفَكَ من الله، بناءً على ما تحملُ في جيبك للآخرين.



ذاك هو المعيارُ الذي يجبُ أن تحكمَ به على أخلاق الناس من حولك.والحقُّ أننا لو لم نخرج من أزمة جائِحة كورونا الكونية، أكثرَ أخلاقًا وتحضّرًا ورُقيًّا وطيبةً وجمالا، فيا خُسران بني الإنسان! النوازلُ الفاجعاتُ ليست إلا مُعلِّ......

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