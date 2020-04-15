2020/04/15 | 10:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تقصف مواقع للعمال الكوردستاني داخل اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تقصف مواقع للعمال الكوردستاني داخل اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).