2020/04/15 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن محافظة نينوى مختار الموسوي، عن تعدد السلطات الإدارية والعسكرية في بعض مناطق قضاء سنجار، مبينا أن قوى خارجية تتصارع من أجل بسط نفوذها على سنجار.وقال الموسوي، في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء ان “تعدد السلطات الإدارية والعسكرية في بعض مناطق سنجار تاركة تأثيرات مباشرة على حياة الناس”. وأضاف أن “قضاء سنجار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب لـ”العهد نيوز”: قضاء سنجار خارج عن سيطرة الحكومة المركزية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب لـ”العهد نيوز”: قضاء سنجار خارج عن سيطرة الحكومة المركزية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).