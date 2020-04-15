العراق يتفاءل باتفاق “أوبك”: أسعار النفط ستقفز والغضبان يكشف عن موقف كردستان من التخفيض

2020/04/15 | 10:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء، أن نسبة تخفيض النفط البالغة 22.8% المتفق عليها باجتماع “أوبك+” تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء، فيما أشار الى أن العراق سيبدأ بتخفيض إنتاجه النفطي اعتباراً من الأول من آيار المقبل، تنفيذاً للاتفاق.وقال الغضبان في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية، إن […]

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