بومبيو:ما زلنا ننتظر من الصين معلومات كاملة وشفافة عن كورونا

2020/04/15 | 10:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ما زالت تتوقع تلقي جميع المعلومات الضرورية من الصين، فيما يتعلق بانتشار الفيروس التاجي، ودعا بكين إلى التعاون.وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "يقول الصينيون إنهم يريدون التعاون.نحن نريد هذا أيضا.ولكن للتعاون، نحتاج الحصول على معلومات وبيانات.الشفافية ضرورية.هذه هي مكونات التعاون.ما زلنا نريد أن تفعل الصين ذلك.ما زلنا بحاجة إلى معلومات حول ما حدث هناك حقا..الحاجة للحصول على هذه المعلومات ما زالت موجودة".وفي مقابلة مع صحيفة Bild الألمانية، يوم أمس الثلاثاء، قال بومبيو إنه لا يزال يتعين العثور على المسؤول عن جائحة فيروس كورونا في المستقبل وإدانته، وأشار إلى أن الصين لم تقدم بيانات عن هذا الوباء في الوقت المحدد.واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ في وقت سابق، أن على الصين أن تكافح ليس فقط تفشي الفيروس التاجي، ولكن عليها أيضا أن تكافح فيروس الحرب الباردة المستجدة، بسبب تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين.

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