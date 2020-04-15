2020/04/15 | 11:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة القنصلية الامريكية في اربيل تهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة Happy #Yezidi New Year! pic.twitter.com/hlfrONYOU4 — U.S.Consulate General Erbil (@USConGenErbil) April 15, 2020

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