القيادة المركزية للولايات المتحدة تهنئ الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة

2020/04/15 | 11:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة هنأت القيادة المركزية للولايات المتحدة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “التويتر” الايزيديين بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية, وجاء في نص التهنئة: “نتمنى لجميع الأيزيديين في جميع أنحاء العالم سنة جديدة سعيدة وفي ظل الظروف الراهنة نتمنى للجميع الصحة والسلامة”.نتمنى لجميع الأيزيديين في جميع أنحاء العالم سنة جديدة سعيدة …

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