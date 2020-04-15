الحرس الثوري الايراني يكشف عن أحدث انجازاته لتشخيص كورونا

2020/04/15 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي تم اليوم الاربعاء ازاحة الستار عن منظومة “مستعان” الذكية المحلية للتشخيص السريع لفيروس كورونا والتي تم تصنيعها لاول مرة في العالم من قبل خبراء منظمة التعبئة (البسيج).يتبع…

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