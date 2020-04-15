ألمانيا تسجل 2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/15 | 11:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت المانيا الفين و486 اصابة بفيروس كورونا.وبهذه الاصابات ارتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 127,584 وأيضا 285 وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 3254.

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