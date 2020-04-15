اسعار النفط تهبط الى 28 دولارا رغم اتفاق أوبك

2020/04/15 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت أسعار النفط في الاتجاه الهبوطي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، بدفع من تنامي القلق بشأن تخمة المعروض في ظل إجراءات العزل العام العالمية المرتبطة بفيروس كورونا وتحذير من صندوق النقد الدولي من ركود شديد يكبحان المكاسب.وتراجعت أسعار خام برنت إلى 28.89 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.4 بالمئة.وتراجع […]

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