الإعمار تكشف عن عدد المتقدمين على قطع الاراضي في بغداد وباقي المحافظات

2020/04/15 | 11:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن تجاوز عدد المتقدمين على قطع الاراضي بحسب القرار المرقم 70 لسنة 2019، مليوني مواطن من بغداد ومحافظات البلاد كافة.وقال مدير عام مديرية البلديات العامة في الوزارة علي حسين عبد الامير، ان “المديرية كانت قد اطلقت خلال شهر كانون الاول الماضي، الاستمارة الالكترونية للتقديم […]

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