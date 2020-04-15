شفاء 14 مصابا بفيروس كورونا في ثلاث محافظات عراقية

2020/04/15 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دوائر الصحة في ثلاث محافظات عراقية يوم الاربعاء اكتساب 14 مصابا بفيروس كورونا الشفاء التام.

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