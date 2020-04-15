إيران تعلن تصنيع جهاز لكشف كورونا عن بعد 100 متر وبدقة 80%

2020/04/15 | 11:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الاربعاء، عن تصنيع جهاز لكشف فيروس كورونا عن بعد 100 متر وبدقة 80%.

وبحسب وكالة فارس فأن الحرس الثوري أزاح الستار بحضور القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي عن منظومة "مستعان" الذكية المحلية للتشخيص السريع لفيروس كورونا.

وتم تصنيع هذه المنظومة محليا لأول مرة في العالم من قبل خبراء منظمة التعبئة (البسيج).

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