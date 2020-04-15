صفقة تبادلية تجلب كانتي إلى برشلونة

2020/04/15 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

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تلوح في الأفق، صفقة تبادلية عملاقة بين برشلونة وتشيلسي، حيث بدأ الناديان المفاوضات بشأن حسم مصير...





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