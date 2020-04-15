امرأة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا تضع طفلاً في أحدى مستشفيات الديوانية

2020/04/15 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر طبي من محافظة الديوانية، الأربعاء (15 نيسان 2020)، بأن امرأة يشتبه بإصابتها بفيروس ك...





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