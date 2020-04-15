الكاظمي يتحدَّث عن حصر سلاح “الفصائل” بيد الدولة

2020/04/15 | 11:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء المكلف #مصطفى_الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن أهم المعايير في اختياره وزراء حكومته المقبلة.فيما أجاب عن كيفية عزمه “حصر السلاح بيد الدولة”، وهو المطلب الذي تتبناه عدد من الكتل السياسية والمتظاهرين، في دعمهم…

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