بتروناس الماليزية تجمع 6 مليارات دولار من أول طرح سندات في 5 أعوام

2020/04/15 | 11:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت شركة بتروناس الماليزية اليوم الأربعاء إنها جمعت ستة مليارات دولار من طرح لسندات متعدد الشرائح هو الأول لشركة النفط المملوكة للدولة في خمس سنوات.

وتأتي عودة بتروناس لسوق السندات مع اقتراب أسعار النفط من أقل مستوياتها في 18 عاما بعد أن خسرت أكثر من نصف قيمتها منذ بداية العام الجاري.



وحذرت الشركة من تأجيل مشروعات بسب إجراءات العزل العام المرتبطة بالفيروس في أرجاء العالم.

وقالت شركات نفط عالمية أخرى إنها ستخفض الانفاق وتؤجل استثمارات أيضا.

وقالت بتروناس إنها جمعت 2.25 مليار من سندات تقليدية لأجل عش سنوات بفائدة 3.65 بالمئة و2.75 مليار من سندات لأجل 30 عاما بفائدة 4.55 بالمئة ومليار دولار من سندات لأجل 40 عاما بفائدة 4.8 بالمئة.

وذكرت الشركة في بيان "الطلب على السندات كان قويا وبلغت دفاتر أوامر الاكتتاب 37 مليار دولار في وقت التسعير وهي من أكبر دفاتر أوامر الاكتتاب لمصدر آسيوي على الإطلاق".

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