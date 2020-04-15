2020/04/15 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف لاعب لاريسا اليوناني، المصري عمرو وردة، رأيه بشأن اللاعب الأفضل بين نجم ليفربول محمد صلاح، ولاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ولاعب برشلونة، ليونيل ميسي.وقال وردة في تصريحاته التي نقلها موقع جول العالمي: “صلاح أفضل من ميسي ورونالدو، ليس لأنه الأفضل، لكنه صديق عزيز للغاية، لذلك سأدعمه في هذه المقارنة”.وأضاف: “لا يمكن تحديد الأفضل بين ميسي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب مصري: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب مصري: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).