ذي قار تعلن عن موقفها الكلي لفايروس كورونا

2020/04/15 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أعلنت صحة ذي قار، اليوم الاربعاء عن الموقف الكلي لفايروس كورونا في المحافظة منذ بدء الأزمة ولحد اليوم.وقالت الدائرة في بيان، تلقته، “العهد نيوز”، أن “نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد ليوم امس الثلاثاء اثبتت شفاء حالتين جديدتين كانت مصابة بفيروس كورونا”.وتابع، أن “حالة الشفاء الاولى […]

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