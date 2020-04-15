دي ليخت: يوفنتوس كان الاختيار الأفضل

2020/04/15 | 11:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الهولندي ماتيس دي ليخت أنه اختار الخيار الأفضل بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.وقال لاعب أياكس أمستردام الهولندي السابق على “يوتيوب”: “لقد أخذت وقتاً للاختيار بين الفرق التي كانت تريد ضمي.عندما كانت جميع الخيارات على الطاولة أمامي، رأيت أنه الأفضل بالنسبة لي”.وأضاف اللاعب الشاب البالغ 20 عاماً: “عندما وصلت إلى النادي

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