2020/04/15 | 11:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الرصافة، امس الثلاثاء، تعافي 6 مصابين بفايروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “6 مصابين بفايروس كورونا اكتسبوا الشفاء التام وسيغادرون المستشفى خلال الساعات المقبلة”.ويبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في العراق 1400 إصابة، بينها 766 حالة شفاء، و78 حالة وفاة، بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة ضمن بيانها أمس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة: شفاء 6 مصابين بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة: شفاء 6 مصابين بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).