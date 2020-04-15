2020/04/15 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتلاف 25 عبوة ناسفة من مخلفات العصابات الإرهابية في جزيرة سامراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 11:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إتلاف 25 عبوة ناسفة من مخلفات العصابات الإرهابية في جزيرة سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إتلاف 25 عبوة ناسفة من مخلفات العصابات الإرهابية في جزيرة سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).