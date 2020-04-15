شاهد: اول موقف للكاظمي حول التواجد الامريكي.. فماذا قال؟

2020/04/15 | 11:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل قناة العالم نويد بهروز ان تشكيل الحكومة العراقية تسير بانسيابية كبيرة ومن المتوقع عرضها على البرلمان قريباً، مشيراً الى ان رئيس الوزراء الم...

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