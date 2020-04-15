شفاء 12 مصابًا بفيروس كورونا في العراق

2020/04/15 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الأربعاء، تعافي 6 مصابين بفايروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقته “يس عراق”، إن “6 مصابين بفايروس كورونا اكتسبوا الشفاء التام وسيغادرون المستشفى خلال الساعات المقبلة”.ويبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في العراق 1400 إصابة، بينها 766 حالة شفاء، و78 حالة وفاة، بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة […]

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