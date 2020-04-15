الحوار_المتمدن #خديجة_السويسي - خديجة السويسي - المأساة الوطنيّة: عندما يتزامن استقلال البلدان مع اغتصاب الأبدان

2020/04/15 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خديجة_السويسي إنّ جرائم الاغتصاب التي طالما أثارت جدلا على كل المستويات لا يمكن اختزالها في ذاك الفعل العدواني الوحشي الذي يتخذ عنوانا جنسيا يمارس على أجساد النساء وإنما هي جريمة أكثر تعقيدا ولها من الأسباب الاجتماعية والتبريرات الأخلاقية الدينية والنفسية المبطنة ما يكسبها مشروعية لانتهاك جسد المرأة عنوة ومن خلال التعنيف، وكأن الأمر نوع من العقاب الجنسي الذي كان يعتمد قديما كأداة لتأديب النساء وإعادة ضبطهن في ح......

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