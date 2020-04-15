وزارة الصحة: الوقت مايزال مبكراً لإعلان تجاوز مرحلة الخطر

2020/04/15 | 11:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن الإجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذت حالت دون تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أن الوقت مايزال مبكراً لإعلان تجاوز مرحلة الخطر.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، إن سرعة الإجراءات الوقائية وعلميتها وقوتها والتي اتخذت بوقت مبكر من قبل الحكومة

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