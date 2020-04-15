وزير النفط يكشف عن قرب وصول وفد من كردستان إلى بغداد للتباحث بشان تخفيض الانتاج

2020/04/15 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الأربعاء، أن نسبة تخفيض النفط البالغة 22.8% تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء، فيما أشار الى قرب وصول وفد من إقليم كردستان لبحث الملف.وقال الغضبان، إن “العراق سيبدأ بتخفيض إنتاجه النفطي بنسبة 22.8 % اعتباراً من الأول من آيار المقبل، تنفيذاً […]

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