الكمارك: ضبط حاويتين ملح طعام مخالفة في كمرك ام قصر الشمالي و اتلاف حليب منتهي الصلاحية في كمرك طريبيل

2020/04/15 | 12:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاربعاء عن تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي و بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في الميناء من ضبط حاويتين حجم (٢٠) قدم من الحاويات المتروكة تحتوي على مواد غذائية ( ملح طعام معلب ) سعودي المنشأ منتهي الصلاحية و يعد ذلك مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد .واضافت الهيئة

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