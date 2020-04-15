"خطأ لغوي" كارثي يقلب معنى جملة في كتاب صادر من مكتب "صالح" .. يثير سخرية واسعة!

2020/04/15 | 12:14 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أثار كتاب صادر من مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتواء الكتاب على خطأ لغوي قلب معنى الجملة.

واحتوى كتاب شكر قدمه رئيس الجمهورية إلى محافظ صلاح الدين لخلو المحافظة من اصابات بكورونا، خطأ لغويًا عندما كتب حضر تجوال بقصد كتابة كلمة حظر تجوال...

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