2020/04/15 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة البصرة تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وثمان حالات شفاء

يتبع.



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بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الأربعاء، تماثل 6 مصابين بفيروس كورونا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس الى 172.

وذكرت الدائرة، في بيان: "نعلن لأبناء المحافظة الكرام، تعافي ستة من مرضى الكورونا الراقدين في مستشفياتنا

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر طبي من محافظة الديوانية، الأربعاء (15 نيسان 2020)، بأن امرأة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من أهالي المحافظة، وضعت طفلاً في أحدى مستشفيات الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امرأة مشتبه بإصا

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء (15 نيسان 2020)، تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في تقريرها اليومي، أن &qu

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