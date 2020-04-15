تفاصيل الاجتماع بين سيتيين ونجوم برشلونة

2020/04/15 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

عقد برشلونة، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً عبر الفيديو، بين لاعبي الفريق والجهاز الفني، وذلك للحدي...





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