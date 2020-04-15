الأعرجي: معظم الكتل التي خولت الكاظمي باختيار حكومته عادت لمطالبته بمناصب وزارية

2020/04/15 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الأربعاء (15 نيسان 2020)، إن مكونات الكتل التي خولت الكاظمي باختيار حكومته عادت لمطالبته بمناصب وزارية.

وذكر الأعرجي في تغريدة على منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)،: "لقد خوّلت جميع قيادات مكونات الكتلة الأكثر عددًا رئيس الوزراء المُكلّف باختيار كابينته الوزارية، وبعد الإجتماع، أرسلت غالبية هذه القيادات مُمثلين عنها للمُكلّف لغرض المطالبة بوزاراتٍ معينة مع تسميتهم لوزيرها!".

واختتم تغريدته بـ "أكو بعد أكثر من هيج تخويل!"، حسب تعبيره.

وأعلن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي،في وقت سابق من اليوم، أن أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، مؤكداً أنه بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة.

ودعا الكاظمية "الكتل السياسية إلى التعاون لعبور الأزمة الحالية طالما أن حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة".

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وقالت المتحدث باسم الائتلاف، آيات المظفر، في تصريح

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