مصطفى الكاظمي والدولة العميقة

2020/04/15 | 12:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كاظم حبيب كان السيد مصطفى الكاظمي ضمن قوى المعارضة العراقية ضد نظام صدام حسين، وساهم في مجال الإعلام على نشر مجموعة من الفيديوهات التي تشتمل على شهادات مباشرة ضد نظام...أكمل القراءة ←

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