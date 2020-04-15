2020/04/15 | 12:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت منظمة الأمم المتحدة من أن حوالي 117 مليون طفل في أرجاء العالم معرضون لخطر الإصابة بالحصبة لأن عشرات البلدان تقلص برامج التطعيم الخاصة به فيما تحارب فيروس كورونا الجديد القاتل.وقالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، إن 24 دولة، بما في ذلك العديد من البلدان التي تتعامل بالفعل مع تفشي واسع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (117 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر الحصبة بسبب تداعيات فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (117 مليون طفل حول العالم يواجهون خطر الحصبة بسبب تداعيات فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).