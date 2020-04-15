نائب: الكاظمي سيواجه بعض العراقيل ومفاوضاته ستكون صعبة


نائب: الكاظمي سيواجه بعض العراقيل ومفاوضاته ستكون صعبة
2020/04/15 | 12:15 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

رجح النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الاربعاء، أن يواجه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عدة معرقلات...

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