بغداد.. بحاجة لأمثال النَّاصر لدين الله.. رشيد الخيّون

2020/04/15 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: رشيد الخيّون بدأت الدولة العباسية بالانهيار، بعد هيمنة الغلمان التُّرك ومسلحيهم على الخلفاء، حتى قيل: «خليفةٌ مقتسم/بين وصيف وبغا/ يقول ما قيل له/ كما تقول الببغا» (الصَّابئ، تحفة الأُمراء)، ثم تمكنت ميليشيات تشكلت ببلاد فارس وما وراءها، نمت عنها سلطنات قاهرة كالبويهية والسلجوقية، ولم يبق للخليفة سوى الدعاء والخطبة، فكثرت الحروب الداخلية، وتعاظمت الطَّائفية، […]

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