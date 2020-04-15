وزارة التخطيط تطلق اكثر من 2000 فرصة عمل لشباب ذي قار

2020/04/15 | 12:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة التخطيط ، الاربعاء، عقد مشروعين ضمن المشروع الوطني لتوفير فرص العمل للشباب والذي سيوفر فرص عمل لاكثر من الفي شاب من ذي قار.وقال صاحب العقد المستثمر العراقي ماهر شامل في تصريح صحفي، ان”عقد المشروع الوطني في ذي قار لتوفير فرص العمل للشباب حصل عليه بعد تصويت وموافقة اللجنة العليا لتشغيل الشباب وسيوفر

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