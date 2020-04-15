مذكرة تفاهم ثقافية بين العراق والامارات

2020/04/15 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة نورة محمد الكعبي على توقيع مذكرة تفاهم ثقافية بين العراق والإمارات.

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