بسبب كورونا… إغلاق مخابز في إدلب لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائيّة

2020/04/15 | 12:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديريّة العامة للتجارة والتموين في «#حكومة_الإنقاذ» التابعة لهيئة تحرير الشام إغلاق عددٍ من أفران الخبز في محافظة #إدلب، بسبب عدم التزامهم بالإجراءات الوقائيّة لمنع انتشار فيروس كورونا.وأفادت مصادر محليّة لموقع الحل بأن حكومة…

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