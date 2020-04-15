خلية قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد تتوجه للديوانية لمساعدة المتضررين فيها

2020/04/15 | 12:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، الأربعاء، ان خلية الازمة التابعة لقيادته توجهت الى محافظة الديوانية وهي تحمل 5000 سلة غذائية و200 مرشة لتطهير وتعقيم المناطق الموبوءة في المحافظة ومساعدة المتضررين من الجائحة.وقال الحمداني في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى انه “بناء على توجيهات المرجعية الدينية العليا التي دعت للتكافل

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