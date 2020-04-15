2020/04/15 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د- ماجد الطريحي فضيحه من العيار الاكبر من الثقيل- القرض الياباني ب 2 مليار دولار لمحافظات كردستان و الدفع من نفط الجنوب ،بينما اهل الجنوب ينتفضون في سبيل فرصه عمل...أكمل القراءة ←

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