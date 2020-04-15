البصرة.. 8 حالات شفاء و3 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/15 | 12:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة سجلت محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا و8 حالات شفاء.وقالت دائرة صحة البصرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "الحالات الموجبة الجديدة ليوم الاربعاء، هي 3 حالات، موضحة أن "الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 7 حالات".وأشارت إلى أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية ارتفع إلى 208 حالات (16وفيات + 99 شفاء+ 93 قيد العلاج)

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