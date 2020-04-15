2020/04/15 | 12:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاربعاء، معالجة 15 عبوة ناسفة في الانبار.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “خبراء المتفجرات تلقوا نداء يفيد بوجود اجسام غريبة في محافظة الانبار- مدينة هيت، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد الكشف تبين وجود 15 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي”.[…]

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